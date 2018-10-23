Эрдоган раскрыл обстоятельства убийства журналиста Хашогги

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Getty Images)

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По словам турецкого президента, убийство было спланировано и у организаторов был сообщник в Турции

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У турецких спецслужб есть доказательства, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было спланированным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом, передает The Guardian.

По его словам, за день до исчезновения Хашогги из Саудовской Аравии приехали три человека, которые осматривали лес в окрестностях Стамбула.

"Почему команда из 15 человек из Саудовской Аравии была в Турции? По чьему приказу? Почему консульство не открыли сразу для следователей? Почему саудиты сделали так много разных заявлений? Кто из местных сообщников избавился от тела Хашогги? Саудиты должны ответить на все эти вопросы", - заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что считает убийство политическим, но отметил: "Я не сомневаюсь в искренности короля Салмана. Нужно независимое расследование".

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

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По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.