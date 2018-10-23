Тело Хашогги нашли в саудовском консульстве - турецкий политик

Джамаль Хашогги (скриншот видео)

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По словам лидера оппозиционой партии Турции, части тело саудовского журналиста нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии

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Части тела убитого журналиста Джамаля Хашогги нашли в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявил лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек, передает Mirror.

По его словам, части тела нашли в колодце на территории консульства.

Власти Турции пока никак это не комментируют - президент Реджеп Эрдоган обещал раскрыть "голую правду" о смерти журналиста перед парламентом страны.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

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По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.