Убийство Хашогги: Трамп недоволен объяснениями Саудовской Аравии

Трамп

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Президент США побеседовал с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что неудовлетворен объяснениями Саудовской Аравии относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает ABC News.

"Я недоволен тем, что услышал", - сказал Трамп и добавил, что у него был разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом после гибели Хашогги.

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2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.