Убийство Хашогги: Трамп недоволен объяснениями Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что неудовлетворен объяснениями Саудовской Аравии относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает ABC News.
"Я недоволен тем, что услышал", - сказал Трамп и добавил, что у него был разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом после гибели Хашогги.
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2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.
По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.