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22.10.2018, 09:45

"Битва за города" в Польше: лидирует правящая партия - экзитполы

"Битва за города" в Польше: лидирует правящая партия - экзитполы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Лидер партии Ярослав Качиньский отметил, что результат является хорошей предпосылкой для парламентских выборов в 2019 году

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21 октября в Польше состоялись муниципальные выборы, на которых лидирует правящая национал-консервативная партия Право и справедливость (PiS) Ярослава Качиньского, набрав 32,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов исследовательского центра Ipsos, передает PAP.

Таким образом, по предварительным данным, политсила улучшила результаты четырехлетней давности – тогда ее поддержали 26,9% избирателей.

По данным опроса, за коалицию центристских оппозиционных партий – Гражданская платформа (у истоков которой стоял нынешний глава Евросовета и проходящий в Польше по нескольким уголовным делам Дональд Туск) и Новочесна проголосовали 24,7% поляков.

Третью позицию занимает Польская крестьянская партия (16,6% голосов), которая является прямым наследником польских коммунистов. 

21 октября в Польше прошли всеобщие выборы депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также глав районных администраций, бургомистров и мэров. Явка избирателей составила 51,3%. Принять участие в выборах имели право 30 млн человек.

Ранее директор Центра Балто-Черноморских исследований и бывший мэр приграничной Рава-Русской Ирина Верещук в комментарии LIGA.net рассказала, что в Польше идет "битва за огромные города" накануне выборов. Она объяснила, что эта страна "глубоко децентрализированная" и "именно там (на местах, - ред.) самые большие бюджетные ассигнования, и именно там решается судьба всех без исключения процессов".

Но правящая партия Право и Справедливость (PiS), по словам эксперта, не имеет устоявшихся позиций в регионах и ​​"своих мэров", как, например, оппозиционная Гражданская платформа. Претензии к Украине по вопросам истории Верещук объяснила тем, что президент Польши Анджей Дуда пытается не потерять электорат к этим выборам на фоне межпартийной борьбы и внутрипартийных недопониманий.

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Теги: Гражданская платформа, польша, выборы, анджей дуда, право и справедливость, выборы в польше, местные выборы в польше, муниципальные выборы в польше, ярослав качиньский
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