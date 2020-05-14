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Более 300 000 человек умерли во всем мире от коронавируса

Более 300 000 человек умерли во всем мире от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
14.05.2020, 21:34

В течение текущих суток зарегистрировано 65 302 новых случая заражения, 3 793 человека умерли

По состоянию на 14 мая, 301 588 человек во всем мире умерли в результате заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные проекта worldometers.

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За текущие сутки зарегистрировано 65 302 новых случая заражения, 3 793 человека умерли.

На первом месте по количеству случаев инфицирования — США. Там зарегистрировано уже почти полтора миллиона случаев и больше 86 000 смертей от коронавируса. На втором — Испания, далее Россия, Великобритания и Италия.

Во многих странах правительства уже начали смягчать меры карантина, однако готовы вернуться к жестким ограничениям в случае роста числа заболевших.

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В Украине на утро 14 мая коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли4 143 пациентов выздоровели.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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