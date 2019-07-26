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Более +42 градусов: где жара в Европе бьет рекорды

Более +42 градусов: где жара в Европе бьет рекорды - Фото
Фото: EPA
26.07.2019, 09:12

В Париже побит рекорд 70-летней давности, метеослужба зафиксировала +42,6 градуса

В ряде европейских стран установилась рекордная жара. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Впервые за историю метеонаблюдений в Германии в городке Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) зафиксированы +42,6 градуса", -  заявили в четверг, 25 июля, в метеорологической службе Германии.

Предыдущий рекорд - +40,5 градуса, установленный накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), не продержался и дня.

Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер в пятницу ожидается отключение атомной станции Гронде в Нижней Саксонии. Мощность реактора должна быть снижена, если температура в течение нескольких дней превышает +26 градусов.

По данным немецких метеорологов, в пятницу, 26 июля, жара в западной части Германии сохранится, столбик термометра превысит сорокоградусную отметку. На севере страны будет чуть прохладнее.

"Отметку в сорок градусов Цельсия впервые в истории метеонаблюдений преодолел столбик термометра в Бельгии, остановившись на цифре 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается в Голландии, где температура оказалась лишь на 0,2 пункта ниже, чем в соседней стране", - отмечается в сообщении.

В Париже температурный рекорд также обновлен, французская метеослужба зафиксировала +42,6 градуса. Предыдущее достижение - +40,4 градуса  - было зафиксировано во французской столице более 70 лет назад, 28 июля 1947 года.

В Австрии от последствий обезвоживания погиб двухлетний мальчик, который незаметно от родителей залез в их машину во дворе дома и заснул. Его доставили в больницу в Граце, но усилия медиков оказались напрасны.

24 июля во французском городе Бордо был зафиксирован температурный рекорд +41,2 градусов.

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