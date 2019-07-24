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На Европу движется новая волна жары: в одном городе уже рекорд

На Европу движется новая волна жары: в одном городе уже рекорд - Фото
Фото: unsplash.com
24.07.2019, 11:32

Во французском городе побит рекорд, температура достигла 41,2°C. В другие страны западной Европы жара придет в ближайшие дни

Во французском городе Бордо зафиксирован температурный рекорд – 41,2°C, а вся западная Европа готовится ко второй волне жары, сообщает BBC.

В Бордо побит рекорд от 2003 года, когда температура поднялась до 40,7°C.

Синоптики прогнозируют рекордные температуры на неделе, в том числе, в Бельгии, Германии и Нидерландах.

По словам представителя Всемирной метеорологической организации, тепловые волны несут в себе "отличительный признак изменения климата".

28 июня сообщалось, что около четырех тысяч начальных школ Франции закрыли из-за сильной жары. В прошлом месяце длительная жара с рекордными температурами накрыла юго-западную Европу, в результате погибли восемь человек. 

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 24 июля, местами дожди могут переходить в ливни и возникать шквалы.

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