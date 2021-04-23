UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Болгария с 1 мая открывается для туристов, но со справками

23.04.2021, 20:43
Болгария с 1 мая открывается для туристов, но со справками - Фото
Аэропорт в Софии (Фото: EPA/VASSIL DONEV)

Болгария открывает туристический сезон – с 1 мая иностранцы смогут въезжать в страну, но при условии наличия соответствующих документов, обусловленных опасностью эпидемии коронавируса. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Костадин Ангелов, передает Радио Болгария.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, с 1 мая въезд в страну будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР или антигенного теста, или документа о перенесенном COVID-19, но он должен быть получен не ранее, чем за 6 месяцев до даты въезда в Болгарию.

Также сообщается, что с завтрашнего дня в стране разрешаются очные занятия в образовательных центрах при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра, ношении масок и ежечасном проведении дезинфекции.

В предстоящие религиозные праздники – Вербное воскресенье и Пасха – в Болгарии можно будет заходить в церкви при соблюдении дистанции и ношении масок. Верующим рекомендуется не целовать иконы.

Также в Болгарии разрешили вернуть зрителей на стадионы – с заполнением 30% вместимости, но не более 1000 человек в секторе.

Читайте также: Туризм в Европе-2021. В ЕС ждут, что туристический сезон летом будет не хуже, чем в 2020

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
туризм болгария коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 