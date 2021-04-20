Черногория сняла все ограничения для украинских туристов

Министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич заявил, что его страна сняла все ограничения на посещение для граждан ряда стран, в том числе Украины. Об этом министр написал в своем Twitter.

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"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", – написал представитель правительства Черногории по-русски.

"Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!" – добавил он в следующем твите.

26 марта Черногория разрешила въезд украинцам.

С 1 апреля Кипр открыл границы для украинских туристов.

Вадим Ребрина

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