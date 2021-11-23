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Больше не эпидемия. Новая Зеландия внедряет новую систему борьбы с COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 00:07
Больше не эпидемия. Новая Зеландия внедряет новую систему борьбы с COVID-19 - Фото
Джасинда Ардерн (Фото: EPA-EFE/ROBERT KITCHIN)

Новая Зеландия с 3 декабря примет новую систему борьбы с коронавирусом. В стране будут исходить из того, что COVID-19 – не эпидемическое заболевание, а эндемичное, то есть постоянно существующее. Об этом сообщает Reuters.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что с 3 декабря государство примет новую систему борьбы с коронавирусом, которая положит конец жестким ограничениям.

В августе в стране ввели карантин, из-за вспышки Дельта-штамма в Окленде. Это отложило введение в Новой Зеландии стратегии лечения вируса как эндемичного.

"Жестокая правда заключается в том, что Дельта уже здесь и никуда не денется, но Новая Зеландия имеет все возможности для решения этой проблемы, благодаря высоким показателям вакцинации", – говорится в заявлении Ардерн.

Новая система в будет оценивать регионы страны как красные, оранжевые или зеленые, в зависимости от уровня распространения COVID-19 и показателей вакцинации. 

По словам Ардерн, что около 83% жителей Новой Зеландии полностью вакцинированы, а 88% получили первую прививку.

Правительство ранее анонсировало отказ страны от изоляции и переход к системе зонирования регионов для борьбы со вспышками после того, как 90% населения будет полностью вакцинировано.

Географически изолированная Новая Зеландия ввела в действие одни из самых жестких пандемических ограничений в мире, одновременно оказывая поддержку экономике.

На данный момент в стране с пятимиллионным населением зарегистрировано около 7000 случаев заболевания и всего 39 смертельных случаев.

Международная граница Новой Зеландии все еще закрыта, и неясно, когда она откроется.

  • С 22 ноября из-за пандемии коронавируса Австрия закрыла въезд для туристов. 
  • В Германии политики из партий-лидеров сентябрьских выборов в Бундестаг заговорили о необходимости обязательной вакцинации против COVID-19.
Наталия Медведева
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новая зеландия коронавирус
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