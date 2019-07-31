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Бомба на обочине. В Афганистане погибли десятки людей из автобуса

Бомба на обочине. В Афганистане погибли десятки людей из автобуса - Фото
Улицы Герата (скриншот из видеозаписи)
31.07.2019, 08:53

Среди погибших были женщины и дети

На автомобильной дороге в провинции Фарах на западе Афганистана сегодня, 31 июля, в результате взрыва заложенного у обочины фугаса погибли не менее 34 гражданских лиц. Об этом пишет региональное издание Tolo News.

Трагедия с людьми в автобусе из-за придорожной бомбы произошла рано утром на трассе Герат-Кандагар в районе поселка Шафиз.

По словам представителей местной власти, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Однако, говорят медики, некоторые раненые - "тяжелые", и потому число жертв теракта может возрасти.

Пока никто из многочисленных террористических группировок не взял на себя ответственность за атаку. В этом регионе повышенную активность проявляют боевики Талибана.

Только за первое полугодие 2019-го в Афганистане были убиты более 1300 афганцев, еще около 2500 получили ранения. Половина из них - жертвы террористов.

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афганистан теракт терроризм Герат
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