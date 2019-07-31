Бомба на обочине. В Афганистане погибли десятки людей из автобуса

Улицы Герата (скриншот из видеозаписи)

На автомобильной дороге в провинции Фарах на западе Афганистана сегодня, 31 июля, в результате взрыва заложенного у обочины фугаса погибли не менее 34 гражданских лиц. Об этом пишет региональное издание Tolo News.

Трагедия с людьми в автобусе из-за придорожной бомбы произошла рано утром на трассе Герат-Кандагар в районе поселка Шафиз.

По словам представителей местной власти, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Однако, говорят медики, некоторые раненые - "тяжелые", и потому число жертв теракта может возрасти.

Пока никто из многочисленных террористических группировок не взял на себя ответственность за атаку. В этом регионе повышенную активность проявляют боевики Талибана.

Только за первое полугодие 2019-го в Афганистане были убиты более 1300 афганцев, еще около 2500 получили ранения. Половина из них - жертвы террористов.