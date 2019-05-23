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23.05.2019, 07:23

Маск будет копать "антипробочный" тоннель под Вегасом

Маск будет копать "антипробочный" тоннель под Вегасом - Фото
Фото: ЕРА

Скорость передвижения по таким подземным дорогам может достигать 240 км/ч, в том числе (в планах) и на беспилотных электробусах

Американская буровая компания The Boring Company начнет рыть тоннель для передвижения под поверхностью Лас-Вегаса через два месяца, то есть в августе. Об этом объявил у себя в Twitter ее основатель Илон Маск.

По словам бизнесмена, землеройные работы они хотят закончить до конца года.

Других подробностей проекта он не озвучивал.

Последний перед этим твит Маска выглядит так:

Он запостил смайлик, после чего несколько часов молчал.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск учредил The Boring Company в декабре 2016-го, а подземные тоннели придумал для разгрузки дорог и максимально быстрых перевозок. В начале 2018-го ему разрешили бурить тоннель под Вашингтоном, а осенью он проехался по созданному тоннелю под Лос-Анджелесом, показав виртуальный тур по нему. 

Завтра ночью SpaceX идет на рекорд и запускает рой интернет-спутников Starlink: смотреть трансляцию здесь.

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Теги: Илон Маск, Boring Company, лас-вегас, тоннель
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