Маск будет копать "антипробочный" тоннель под Вегасом

Фото: ЕРА

Американская буровая компания The Boring Company начнет рыть тоннель для передвижения под поверхностью Лас-Вегаса через два месяца, то есть в августе. Об этом объявил у себя в Twitter ее основатель Илон Маск.

По словам бизнесмена, землеройные работы они хотят закончить до конца года.

Других подробностей проекта он не озвучивал.

Последний перед этим твит Маска выглядит так:

Он запостил смайлик, после чего несколько часов молчал.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск учредил The Boring Company в декабре 2016-го, а подземные тоннели придумал для разгрузки дорог и максимально быстрых перевозок. В начале 2018-го ему разрешили бурить тоннель под Вашингтоном, а осенью он проехался по созданному тоннелю под Лос-Анджелесом, показав виртуальный тур по нему.

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