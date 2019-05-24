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24.05.2019, 23:55

Бразилия приравняла преступления на почве гомофобии к расистским

Бразилия приравняла преступления на почве гомофобии к расистским - Фото
ЛГБТ (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Подобные преступления будут караться лишением свободы на срок до пяти лет

Верховный суд Бразилии принял решение приравнять к расистским преступлениям правонарушения, совершенные из ненависти к гомосексуалам. Подобные преступления будут караться лишением свободы на срок до пяти лет, передает Deutsche Welle. 

За такое решение проголосовали шесть из 11 представителей Верховного суда.

По данным бразильской ЛГБТ-организации Grupo Gay de Bahia, в последние годы в стране усилилось враждебное отношение и увеличилось количество нападений на представителей гомосексуальной ориентации.

Только в 2018 году 420 человек были убиты на почве гомофобии. Политик левого толка и журналист Жеан Илис, пока единственный депутат парламента, открыто заявивший о своей ориентации, был вынужден покинуть страну из-за угрозы убийства.

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно высказывался оскорбительно о гомосексуалах, чернокожих гражданах страны и представителях коренных народов. В одном из интервью он заявил, что для него было бы лучше иметь мертвого сына, чем сына-гомосексуала. При этом в Бразилии разрешены однополые браки и усыновление детей однополыми парами.

17 мая сообщалось, что Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки.

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Теги: гомофобия, Бразилия, лгбт, расизм
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