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19.05.2019, 19:50

Brexit. В ЕС считают, что у Британии есть право на еврокомиссара

Brexit. В ЕС считают, что у Британии есть право на еврокомиссара - Фото
Фото: EPA

Барнье сказал, что нынешняя сделка с Brexit - единственный способ для Великобритании упорядоченно покинуть ЕС

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Великобритания может выдвинуть кандидатуру на пост нового еврокомиссара вместе с другими странами-членами ЕС. Об этом заявил глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье в интервью немецким изданиям, передает Politico.

"Пока Британия является членом ЕС, у нее есть все права и обязанности, - сказал Барнье. - Это включает в себя право иметь комиссара и право быть представленным членами Европейского парламента".

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Кроме того, Барнье опроверг слухи о том, что он претендует на должность президента Еврокомиссии, и подтвердил свою поддержку кандидату от Европейской народной партии Манфреду Веберу.

Барнье сказал, что нынешняя сделка с Brexit - единственный способ для Великобритании упорядоченно покинуть ЕС.

17 мая сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не договорилась с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином по поводу соглашения о выходе страны из Европейского Союза.

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Теги: Мишель Барнье, Великобритания, brexit
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