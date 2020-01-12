Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Британия отреагировала на задержание своего посла в Тегеране

Британия отреагировала на задержание своего посла в Тегеране - Фото
Фото: pixabay.com
12.01.2020, 07:52

МИД Великобритании назвал задержание Роберта Макейра в Тегеране "грубым нарушением международного права"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране. Об этом говорится в заявлении министра.

"Задержание нашего посла в Тегеране без всяких оснований или объяснений является грубым нарушением международного права", - отметил глава МИД.

Он считает, что правительство Ирана находится сейчас на перепутье. "Оно может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, или сделать шаги в направлении деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии", - сказал Рааб.

  • 11 января в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
  • В этот же день в Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра. Его взяли под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, а затем освободили.

 

Напишите нам
Иран мид британии Доминик Рааб задержание посла Роберт Макейра
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 