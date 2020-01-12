Британия отреагировала на задержание своего посла в Тегеране

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране. Об этом говорится в заявлении министра.

"Задержание нашего посла в Тегеране без всяких оснований или объяснений является грубым нарушением международного права", - отметил глава МИД.

Он считает, что правительство Ирана находится сейчас на перепутье. "Оно может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, или сделать шаги в направлении деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии", - сказал Рааб.