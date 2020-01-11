"Подстрекал к протестам". В Иране арестовали британского посла

Протесты в Тегеране (Фото: EPA)

В Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что 53-летний Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, а затем освобожден.

Роберт Макер

Сегодня в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал , что его военные сбили пассажирский лайнер, "непреднамеренно".

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