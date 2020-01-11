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"Подстрекал к протестам". В Иране арестовали британского посла

"Подстрекал к протестам". В Иране арестовали британского посла - Фото
Протесты в Тегеране (Фото: EPA)
11.01.2020, 23:53

Роберта Макера задержали на несколько часов и отпустили

В Тегеране арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что 53-летний Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, а затем освобожден.

Роберт Макер

  • Сегодня в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что его военные сбили пассажирский лайнер, "непреднамеренно".

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тегеран Роберт Макер PS 752 авиакатастрофа протест
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