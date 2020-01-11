Иранцы протестуют против своих властей из-за Boeing: видео

Скриншот с видео

В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

Иранцы публикуют в Twitter видео акций протеста.

"Акция протеста в Тегеранском университете имени Амира Кабира, студенты кричат "Позор!" – написал один из пользователей, опубликовав соответствующее видео.

Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020

Reuters сообщает, что разгневанные иранцы спрашивают в соцсетях, почему самолету разрешили взлетать в такой напряженной ситуации в Иране.

Также иранцы возмущаются, что их власти потратили больше времени на то, чтобы отразить критику, чем на сочувствие семьям погибших.

ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه: جمعیت اولیه جلوی دانشگاه امیرکبیر.



نه خودمان مسلحیم نه #عموهایمان.

اویی که مسلح است شمایید، اویی که می‌کشد، اویی که دروغ میگوید، اویی که فریب میدهد، و اویی باز میکشد شمایید.



اینبار کمتر خون بریزید..#دروغ_سخت pic.twitter.com/AcmNDg07pR — Bahare Hedayat (@HedayatBahare) January 11, 2020

"Они были очень осторожны, чтобы не убить ни одного американца, мстя за Сулеймани. Но они не закрыли аэропорт? Это показывает, насколько этот режим заботится об иранцах", - сказала в комментарии агентству Мира Седагхати из Тегерана.

Reuters со ссылкой на видео в Twitter, которое агентство не приводит, уточнив, что не может проверить его подлинность, сообщает, что группа иранских демонстрантов потребовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Главнокомандующего (Хаменеи) в отставку, в отставку", - скандируют сотни людей на видео перед университетом Амира Кабира в Тегеране.

Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".

Только сегодня, 11 января, Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.