Иранцы протестуют против своих властей из-за Boeing: видео

В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

Иранцы публикуют в Twitter видео акций протеста.

"Акция протеста в Тегеранском университете имени Амира Кабира, студенты кричат "Позор!" – написал один из пользователей, опубликовав соответствующее видео.

Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI

Reuters сообщает, что разгневанные иранцы спрашивают в соцсетях, почему самолету разрешили взлетать в такой напряженной ситуации в Иране.

Images from #Tehran today. People chanting “down with the liar” #UkrainePlainCrash https://t.co/eugROR45Bo