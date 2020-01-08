В Иране назвали "слухами" версии о внешней причине падения Boeing

Место крушения самолета (Фото: Ruhollah Vahdati/EPA)

В Вооруженных силах Ирана назвали "слухами" версии о том, что украинский Boeing 737-800 мог быть чем-то поражен. Об этом заявил главный пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, сообщает ВВС со ссылкой на Fars.

Он обвинил США, которые ведут "психологическую войну", в распространении "слухов" о том, что украинский самолет был чем-то поражен.

Генерал Шекарчи сказал, что слухи "абсолютно ложны" и "смешны".