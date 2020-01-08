В Иране назвали "слухами" версии о внешней причине падения Boeing

В Вооруженных силах Ирана назвали "слухами" версии о том, что украинский Boeing 737-800 мог быть чем-то поражен. Об этом заявил главный пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, сообщает ВВС со ссылкой на Fars.
Он обвинил США, которые ведут "психологическую войну", в распространении "слухов" о том, что украинский самолет был чем-то поражен.
Генерал Шекарчи сказал, что слухи "абсолютно ложны" и "смешны".
- Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
- В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя.
- Посольство Украины в Ираке сначала заявило, что версии теракта или попадания ракеты не рассматриваются, однако позже убрало эти слова из своего пресс-релиза и сообщило, что причину установит комиссия.
- Австралийский эксперт по вопросам авиации Джефри Томас предположил, что на борту Boeing мог произойти взрыв.