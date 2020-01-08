Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Иране назвали "слухами" версии о внешней причине падения Boeing

В Иране назвали "слухами" версии о внешней причине падения Boeing - Фото
Место крушения самолета (Фото: Ruhollah Vahdati/EPA)
08.01.2020, 20:00

В армии Ирана заявили, что версии о том, что самолет мог быть чем-то поражен, - это "психологическая война", которую якобы ведут США

В Вооруженных силах Ирана назвали "слухами" версии о том, что украинский Boeing 737-800 мог быть чем-то поражен. Об этом заявил главный пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, сообщает ВВС со ссылкой на Fars.

Он обвинил США, которые ведут "психологическую войну", в распространении "слухов" о том, что украинский самолет был чем-то поражен.

Генерал Шекарчи сказал, что слухи "абсолютно ложны" и "смешны".

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя.
  • Посольство Украины в Ираке сначала заявило, что версии теракта или попадания ракеты не рассматриваются, однако позже убрало эти слова из своего пресс-релиза и сообщило, что причину установит комиссия.
  • Австралийский эксперт по вопросам авиации Джефри Томас предположил, что на борту Boeing мог произойти взрыв.
Напишите нам
Иран самолет мау boeing
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 