Австралийский эксперт: На борту самолета МАУ мог произойти взрыв

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

На борту упавшего в Тегеране самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ мог произойти взрыв. Такое предположение в комментарии DW высказал австралийский эксперт по вопросам авиации, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас.

"Пока еще очень мало данных. У нас есть видео, снятое иранским гражданином, когда самолет уже взлетел. Он был в огне. Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю…" – сказал он.

Эксперт отмечает, что ресурс трекинга полетов flightradar24 не показывает никаких проблем с траекторией полета и набором высоты, а потом вдруг информация о полете обрывается. По мнению Томаса, причиной этого, возможно, стал взрыв на борту, вероятно, в кабине пилотов. Томас предполагает, что из-за взрыва вышла из строя электроника.

Эксперт исключает, что самолет был сбит ракетой с земли, так как во время взлета он уже светился, и ракета уничтожила бы самолет полностью. "Обычно вы видите сигнальные огни для навигации, однако небо осветило очень яркий свет. Поэтому имел место взрыв перед падением на землю", - сказал Томас.

Австралиец при этом отметил, что Boeing 737-800 - самый надежный самолет, который используется в коммерческих рейсах на сегодняшний день.