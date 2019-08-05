Британия присоединилась к миссии по охране Ормузского пролива

Захват Ираном британского танкера (фото - EPA)

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правительство Британии.

"В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе", - говорится в заявлении британского правительства.

Отмечается, что Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после конструктивных дискуссий на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля.

Глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул необходимость обеспечить всем международным судам свободу передвижения и навигации в Ормузском проливе, учитывая возросшую угрозу.

О намерении США создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе стало известно в начале июля. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда заявил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции.

31 июля стало известно, что Германия не будет участвовать в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе, поскольку считае неправильной политику усиления давления на Иран.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.