Берлин считает ошибочной политику Вашингтона в Персидском заливе

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Германия не будет участвовать в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе, поскольку считае неправильной политику усиления давления на Иран. Об этом заявил в Варшаве министр иностранных дел Германия Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

Маас добавил, что в этом вопросе правительство в Берлине координирует свои действия с французскими коллегами.

"Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - указал Мас.

30 июля США предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

24 июля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что намерен обеспечить военно-морское присутствие в Персидском заливе для сдерживания Ирана, который угрожает задерживать любые американские торговые суда.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.