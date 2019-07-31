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Берлин считает ошибочной политику Вашингтона в Персидском заливе

Берлин считает ошибочной политику Вашингтона в Персидском заливе - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 20:48

Германия не будет помогать миссии США в Ормузском проливе

Германия не будет участвовать в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе, поскольку считае неправильной политику усиления давления на Иран. Об этом заявил в Варшаве министр иностранных дел Германия Хайко Маас, передает Deutsche Welle. 

Маас добавил, что в этом вопросе правительство в Берлине координирует свои действия с французскими коллегами.

"Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - указал Мас.

30 июля США предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

24 июля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что намерен обеспечить военно-морское присутствие в Персидском заливе для сдерживания Ирана, который угрожает задерживать любые американские торговые суда.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

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персидский залив Ормузский пролив Иран Хайко Маас Германия
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