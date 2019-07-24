Военные США будут защищать торговый флот в Персидском заливе

Марк Эспер Фото: ЕPA

Новый глава Пентагона Марк Эспер заявил, что намерен обеспечить военно-морское присутствие в Персидском заливе для сдерживания Ирана, который угрожает задерживать любые американские торговые суда. Об этом сообщает Голос Америки.

Как пояснил Эспер, это не означает, что каждое американское торговое судно будет сопровождать военный корабль.

Как выразился министр, "в степени, которой требует риск", Вооруженные силы США будут делать все возможное на воде и в воздухе, чтобы обеспечить безопасное судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе.

По словам Эспера, в ходе предстоящего визита в штаб-квартиру Центрального командования во Флориде он заслушает отчеты о ситуации в Персидском заливе и о последних действиях Ирана в этом регионе.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Сегодня, 24 июля, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Великобритания может вернуть свой нефтяной танкер, захваченный Ираном, если освободит иранский танкер, задержанный в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром 4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.