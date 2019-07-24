Тегеран намекает Лондону про обмен задержанными танкерами

Хассан Рухани (фото - EPA)

Великобритания может вернуть свой нефтяной танкер, захваченный Ираном, если освободит иранский танкер, задержанный в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС. Об этом заявил президент Ирана Хассан Рухани, передает Aljazeera.

"Если Великобритания откажется от неправильных действий в Гибралтаре, то получит надлежащий ответ от Ирана", - сказал Рухани.

Отмечается, что это первый раз, когда Тегеран связал захват британского нефтяного танкера Корпусом стражей Исламской революции Ирана с задержанием иранского танкера у Гибралтара, в котором участвовали ВМС Великобритании.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром 4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.