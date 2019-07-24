Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тегеран намекает Лондону про обмен задержанными танкерами

Тегеран намекает Лондону про обмен задержанными танкерами - Фото
Хассан Рухани (фото - EPA)
24.07.2019, 18:35

До сегодняшнего дня Иран не озвучивал связь своих действий в Персидском заливе с задержанием танкера в Гибралтаре

Великобритания может вернуть свой нефтяной танкер, захваченный Ираном, если освободит иранский танкер, задержанный в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС. Об этом заявил президент Ирана Хассан Рухани, передает Aljazeera.

"Если Великобритания откажется от неправильных действий в Гибралтаре, то получит надлежащий ответ от Ирана", - сказал Рухани.

Отмечается, что это первый раз, когда Тегеран связал захват британского нефтяного танкера Корпусом стражей Исламской революции Ирана с задержанием иранского танкера у Гибралтара, в котором участвовали ВМС Великобритании.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром 4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Напишите нам
Хассан Рухани Иран танкер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 