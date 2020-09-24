Британия, США и Канада готовят ответ на "мошенническую инаугурацию" Лукашенко
Санкции против Беларуси могут вступить в силу уже в эту пятницу
Великобритания в сотрудничестве с США и Канадой готовит санкции Магнитского против беларуских чиновников. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает Reuters.
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"Учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я поручил Министерству иностранных дел подготовить санкции Магнитского против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб.
"Мы координируем свои действия с Соединенными Штатами и Канадой, чтобы в срочном порядке подготовить соответствующие списки", - добавил он.
Рааб сказал, что рассматривается "весь круг потенциальных лиц", но не назвал имен.
Источники агентства сообщили, что санкции США, Великобритании и Канады могут вступить в силу уже в пятницу, но, возможно, и позже из-за проблем в координации между тремя странами.
Великобритания была готова работать с Европейским Союзом над согласованными санкциями против Беларуси, но инициатива блока была заблокирована Кипром.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 21 сентября, министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли принять окончательное решение о введении санкций против чиновников Беларуси. Кипр не дал согласие на введение санкций, поскольку требует введения ограничительных мер против Турции за ведение разведки газа в спорных водах восточного Средиземного моря.
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