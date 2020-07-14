Британия: Зимняя волна коронавируса может принести сотни тысяч умерших

В Великобритании считают, что если начать готовиться к зимней волне коронавируса уже сейчас, то риск можно снизить

Ученые, подготовившие доклад для главного научного советника правительства Великобритании сэра Патрика Валленса, считают, что вторая волна эпидемии COVID-19, которую ожидают ближайшей зимой, может унести около 120 000 жизней в одной только Британии. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Ученые составили математическую модель наихудшего развития ситуации ближайшей зимой. По их данным, в больницах от вируса или от осложнений, связанных с ним, умрут от 24 500 до 251 000 человек. Пик заболеваемости будет в январе-феврале. Оценку ситуации сделали без учета таких факторов, как карантин, появление эффективного лекарства или вакцины.

Преимуществом считается, что мир вступит в эту зиму с уже выработанными правилами поведения и средствами защиты. Однако из-за таких вирусов, как грипп, нагрузка на систему здравоохранения будет "огромной". При этом ученые напоминают, что это вероятное развитие ситуации, а не что-то неминуемое.

Ученые предлагают уже сейчас расширить систему тестирования и отслеживания контактов инфицированных людей, увеличить масштабы вакцинации от гриппа, обеспечить больницы большим количеством средств индивидуальной защиты, а также создать свободные от коронавируса зоны в больницах и домах престарелых. Все это, по их мнению, позволит снизить риски реализации негативного сценария.

Вчера сообщалось , что длительного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, нет. Они теряют антитела.

14 июля сообщалось, что в ВОЗ заявили, что в обозримом будущем возврата к "прежней нормальной" жизни не будет.

Владислав Сердюк

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