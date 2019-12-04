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Британская корона возьмет на работу директора по путешествиям

Британская корона возьмет на работу директора по путешествиям - Фото
Королева Елизавета (фото - ЕРА)
04.12.2019, 16:54

Обещают платить больше 85000 фунтов в год

В Букингемском дворце открыта вакансия директора по королевским путешествиям. Об этом сообщается на сайте дворца. 

В обязанности директора будет входить организация авиаперелетов, администрирование перелетов королевы на вертолете с авиабазы RAF Odiham и поездок Королевском поезде (Royal Train, используется для перевозки старших членов королевской семьи), консультации с местными властями по вопросам безопасности и охраны окружающей среды, материально-техническое обеспечение переездов семьи.

От соискателя требуется наличие опыта в управлении финансами в сфере путешествий и логистики в условиях первостепенного значения безопасности, знание систем управления безопасностью полетов, аудита безопасности полетов, лидерские и управленческие качества, навыки ведения переговоров, планирования, устного и письменного общение, способность разрешать конфликты.

Предполагаемая занятость - 37,5 часа в неделю, зарплата - более 85000 фунтов стерлингов в год.

Вакансия открыта до 20 декабря.

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Великобриания королева великобритании путешествия
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