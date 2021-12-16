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Британский истребитель впервые за 40 лет поразил воздушную цель: сбил дрон над Сирией

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16.12.2021, 22:38
Британский истребитель впервые за 40 лет поразил воздушную цель: сбил дрон над Сирией - Фото
Typhoon FGR4 (иллюстрационное фото - EPA)

Истребитель Typhoon Королевских ВВС сбил "небольшой вражеский беспилотник" над Сирией. Это первый случай после Фолклендской войны, случившейся почти 40 лет назад, когда британские военные сбили вражеский самолет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Минобороны Британии.

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Там заявили, что беспилотник, который был сбит 14 декабря, представлял угрозу для коалиционных сил, ведущих борьбу с террористической группировкой Исламское государство на юге Сирии.

В Минобороны не уточнили, кто именно управлял дроном.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что этот удар был "впечатляющей демонстрацией способности Королевских ВВС уничтожать вражеские цели в воздухе".

Два самолета Eurofighter Typhoon FGR4 находились на плановом патрулировании, взлетев с базы на Кипре, когда их попросили проверить небольшой беспилотник.

Пилоты идентифицировали и уничтожили его, используя передовую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности Asraam.

Инцидент произошел возле военной базы коалиции Аль-Танф, недалеко от границы с Ираком.

Агентство уточняет, что ракета Asraam стоимостью около 200 000 фунтов стерлингов имеет дальность полета 19-24 км и летит со сверхзвуковой скоростью.

  • В январе 2021 года Королевские ВВС объявили о заключении с компанией Spirit AeroSystems контракта на поставку беспилотного самолета-истребителя Project Mosquito.

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Вадим Ребрина
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Сирия беспилотник Typhoon королевские ввс
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