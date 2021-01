Британские ВВС начали создание своего истребителя-дрона. Как он будет выглядет – видео

Великобританские ВВС объявили, что контракт на поставку беспилотного самолета-истребителя Project Mosquito заключен с компанией Spirit AeroSystems. Об этом пишет The Drive.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Компания, базирующаяся в Северной Ирландии, будет проектировать и изготовлять прототип самолета, способный полуавтономно работать вместе с другими пилотируемыми самолетами.

Конечная цель создания самолета проекта Mosquito - продемонстрировать возможность создания недорогого беспилотного истребителя, который до конца этого десятилетия мог бы автономно работать вместе с истребителями Typhoon, F-35B Lightning и Tempest.

Designed to fly alongside fighter jets, the UK’s first uncrewed fighter aircraft are one step closer to reality. As part of a three-year deal, a £30m contract will support more than 100 jobs in Northern Ireland. Read more here: https://t.co/v4r1fwpFTn pic.twitter.com/2ITSP3IhaC