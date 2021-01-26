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Британские ВВС начали создание своего истребителя-дрона. Как он будет выглядет – видео

26.01.2021, 12:51
Британские ВВС начали создание своего истребителя-дрона. Как он будет выглядет – видео - Фото
Проект самолета-дрона (Фото - Минобороны Великобритании)

Великобританские ВВС объявили, что контракт на поставку беспилотного самолета-истребителя Project Mosquito заключен с компанией Spirit AeroSystems. Об этом пишет The Drive

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Компания, базирующаяся в Северной Ирландии, будет проектировать и изготовлять прототип самолета, способный полуавтономно работать вместе с другими пилотируемыми самолетами.

Конечная цель создания самолета проекта Mosquito - продемонстрировать возможность создания недорогого беспилотного истребителя, который до конца этого десятилетия мог бы автономно работать вместе с истребителями Typhoon, F-35B Lightning и Tempest.

Истребитель-дрон, как сообщает Минобороны Соединенного Королевства, будет оснащен ракетами, средствами наблюдения и радиоэлектронной борьбы. 

Летные испытания аппарата хотят начать уже к концу 2023 года.

 

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Станислав Стороженко
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