Британцы снова назвали Ryanair самым плохим авиаперевозчиком

Фото: ЕРА

Бюджетная компания Ryanair оказалась в конце списка, составленного в результате опроса специализирующаяся на исследованиях потребительского рынка фирмы Which, проведенного среди жителей Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

Респонденты поставили Ryanair на последнее, 19 место, в списке авиакомпаний, которыми они пользуются.

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В опросах, проводимых компанией Which, Ryanair демонстрирует такой результат уже шестой год подряд.

Первые места занимают Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Другие британские авиакомпании - Easyjet и British Airways - заняли 11 и 15 место в списке.

Как сообщалось ранее, летом этого года Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы.