Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.01.2019, 21:35

Британцы снова назвали Ryanair самым плохим авиаперевозчиком

Британцы снова назвали Ryanair самым плохим авиаперевозчиком - Фото
Фото: ЕРА

Первые места занимают Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM

Реклама
Реклама

Бюджетная компания Ryanair оказалась в конце списка, составленного в результате опроса специализирующаяся на исследованиях потребительского рынка фирмы Which, проведенного среди жителей Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

Респонденты поставили Ryanair на последнее, 19 место, в списке авиакомпаний, которыми они пользуются.

Реклама

В опросах, проводимых компанией Which, Ryanair демонстрирует такой результат уже шестой год подряд.

Первые места занимают Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Другие британские авиакомпании - Easyjet и British Airways - заняли 11 и 15 место в списке.

Как сообщалось ранее, летом этого года Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ryanair, авиаперевозки, авиакомпания, опрос, перевозчик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 