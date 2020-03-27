Business Insider собрал рекомендации ВОЗ: шесть шагов к победе над коронавирусом

Фото: логотип с официального сайта ВОЗ

Американский деловой и технопортал Business Insider подготовил шесть советов правительствам стран от Всемирной организации здравоохранения, которые помогут остановить мировую пандемию коронавируса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание пишет, что ВОЗ считает главным:

Развивать медсистему в условиях пандемии, быстро обучать персонал и привлекать к помощи общественность; Выявлять зараженных и устанавливать, с кем контактировал заболевший при помощи современных технологий - общественных камер наблюдения, видеозаписей с камер банкоматов и так далее; Бросить все силы на разработку тестов на определение вируса и сделать их доступными для всех; Заранее выделить и оборудовать помещения в больницах для тяжелых случаев; Разработать четкий план по изоляции людей, которые контактировали с носителями коронавируса и строго придерживаться его; Направить деятельность власти на борьбу с вирусом, не отвлекаясь на прочие, более мелкие, события.

"Мы все сейчас столкнулись с одной общей угрозой и единственный способ ее победить - это объединиться, потому что мы все одна раса, раса людей", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

24 марта ВОЗ заявил, что США могут стать эпицентром пандемии вируса.

26 марта глава ВОЗ призвал к жестким мерам против коронавируса - "могут умереть миллионы".

Читайте также: ВОЗ создает официальное мобильное приложение, чтобы информировать о коронавирусе