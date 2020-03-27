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Business Insider собрал рекомендации ВОЗ: шесть шагов к победе над коронавирусом

Business Insider собрал рекомендации ВОЗ: шесть шагов к победе над коронавирусом - Фото
Фото: логотип с официального сайта ВОЗ
27.03.2020, 13:29

Рекомендации от Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 на национальном и глобальной уровнях

Американский деловой и технопортал Business Insider подготовил шесть советов правительствам стран от Всемирной организации здравоохранения, которые помогут остановить мировую пандемию коронавируса.

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Издание пишет, что ВОЗ считает главным:

  1. Развивать медсистему в условиях пандемии, быстро обучать персонал и привлекать к помощи общественность;
  2. Выявлять зараженных и устанавливать, с кем контактировал заболевший при помощи современных технологий - общественных камер наблюдения, видеозаписей с камер банкоматов и так далее;
  3. Бросить все силы на разработку тестов на определение вируса и сделать их доступными для всех;
  4. Заранее выделить и оборудовать помещения в больницах для тяжелых случаев;
  5. Разработать четкий план по изоляции людей, которые контактировали с носителями коронавируса и строго придерживаться его;
  6. Направить деятельность власти на борьбу с вирусом, не отвлекаясь на прочие, более мелкие, события.

"Мы все сейчас столкнулись с одной общей угрозой и единственный способ ее победить - это объединиться, потому что мы все одна раса, раса людей", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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  • 24 марта ВОЗ заявил, что США могут стать эпицентром пандемии вируса.
  • 26 марта глава ВОЗ призвал к жестким мерам против коронавируса - "могут умереть миллионы".

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ВОЗ коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 рекомендация
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