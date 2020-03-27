Business Insider собрал рекомендации ВОЗ: шесть шагов к победе над коронавирусом

Американский деловой и технопортал Business Insider подготовил шесть советов правительствам стран от Всемирной организации здравоохранения, которые помогут остановить мировую пандемию коронавируса.
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Издание пишет, что ВОЗ считает главным:
- Развивать медсистему в условиях пандемии, быстро обучать персонал и привлекать к помощи общественность;
- Выявлять зараженных и устанавливать, с кем контактировал заболевший при помощи современных технологий - общественных камер наблюдения, видеозаписей с камер банкоматов и так далее;
- Бросить все силы на разработку тестов на определение вируса и сделать их доступными для всех;
- Заранее выделить и оборудовать помещения в больницах для тяжелых случаев;
- Разработать четкий план по изоляции людей, которые контактировали с носителями коронавируса и строго придерживаться его;
- Направить деятельность власти на борьбу с вирусом, не отвлекаясь на прочие, более мелкие, события.
"Мы все сейчас столкнулись с одной общей угрозой и единственный способ ее победить - это объединиться, потому что мы все одна раса, раса людей", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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- 24 марта ВОЗ заявил, что США могут стать эпицентром пандемии вируса.
- 26 марта глава ВОЗ призвал к жестким мерам против коронавируса - "могут умереть миллионы".
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