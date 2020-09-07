Бывший адвокат Трампа написал в своей книге о восхищении президента США Путиным

Бывший адвокат президента написал книгу во время отбывания тюремного заключения за нарушения, связанные в том числе с финансированием кампании Трампа

По словам бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, Дональд Трамп вел себя как мафиози, был "невысокого мнения обо всех чернокожих" и восхищался президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Коэн написал в своей книге Disloyal: A Memoir, сообщает ВВС.

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Бывший адвокат президента США написал книгу во время отбывания тюремного заключения за нарушения, связанные в том числе с финансированием кампании Трампа.

Коэн опишет, что Трамп восхищался Путиным, потому что тот был в состоянии "захватить всю страну и управлять ею, как если бы это была его личная компания - фактически, как Trump Organization".

По сообщению The Washington Post, Коэн сказал, что Трамп изначально видел в дружбе с Путиным средство обеспечения доступа к российским рынкам в случае проигрыша на выборах 2016 года, что первоначально ожидалось.

Вместе с тем Коэн пишет, что кампания Трампа была "слишком хаотичной и некомпетентной, чтобы вступать в сговор с российским правительством".

Бывший адвокат Трампа также утверждает в своей книге, что президент США делал расистские комментарии в отношении Нельсона Манделы и латиноамериканцев.

"Как правило, Трамп выражал низкое мнение обо всех чернокожих, от музыки до культуры и политики", - пишет Коэн в своей книге.

Кроме того, пишет Коэн, Трамп нелицеприятно отзывался о евангелистах. По словам адвоката, на встрече с лидерами евангелистов в Башне Трампа вскоре после победы на выборах, он повернулся и сказал: "Можете ли вы поверить, что люди верят в это [ругательство]?".

В Белом доме утверждают, что Коэн лжет.

"Коэн - опальный преступник и лишенный адвокатского статуса адвокат, который солгал Конгрессу. Он потерял всякое доверие, и неудивительно, что его последняя попытка — это попытка нажиться на лжи", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

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Вадим Ребрина

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