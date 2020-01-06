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Бывший чиновник Минобороны США спрогнозировал ответ Ирана

Бывший чиновник Минобороны США спрогнозировал ответ Ирана - Фото
Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)
06.01.2020, 22:55

При этом он считает, что подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком

Иран может попытаться убить высокопоставленного американского чиновника в ответ на убийство военными США влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер, сообщает Голос Америки

"Иран использует то, что он считает наиболее эффективным для асимметричного ответа, включая кибернападения, включая атаки со стороны поддерживаемых ими сил, террористические методы", - заявил Карпентер.

Издание пишет, что, по мнению эксперта, можно ожидать "попытки убийства высокопоставленного чиновника США".

"Атаки на американские интересы, военные, гражданские, так называемые легкие цели" также, по мнению Карпентера, возможны.

При этом он считает, что подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком.

"Это может быть в Европе, в США. Иран нанесет удар в то время и в том мести, которые он сам выберет", - отметил Карпентер.

3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани, который пользовался большим авторитетом в правительстве и обществе Ирана. Тегеран пообещал отомстить Америке.

Иран уже отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 

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США Иран Ближний Восток майкл карпентер
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