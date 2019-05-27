Бывший лидер Каталонии получил кресло в Европарламенте

Карлес Пучдемон (фото - EPA)

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, был избран депутатом Европарламента на выборах вчера, 26 мая. Об этом сообщает Reuters.

Пучдемон возглавляет список каталонской коалиции Свободные для Европы (Lliures per Europa).

Кроме Пучдемона, в Европарламент проходит Тони Комин, также скрывающийся в Бельгии, и бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, который сейчас отбывает предварительное заключение в испанской тюрьме.

Жункерасу предъявлены обвинения в организации восстания в связи с незаконным референдумом о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом. Власти Испании требуют для него 25 лет тюремного заключения.

Больше всего голосов на выборах в Европарламент набрала Испанская социалистическая рабочая партия - 33%, правоцентристская Народная партия - 20,1%, либеральная партия Граждане - 12,2%, Подемос - 10,1% и крайне правая партия Голос - 6%.

Французская правопопулистская партия Национальное объединение (бывший Нацфронт) опередила партию президента страны Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент.