Бывший премьер Франции и друг Путина предстанет перед судом

Пенелопа и Франсуа Фионы (фото - EPA)

Суд распорядился начать уголовное разбирательство против бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его жены Пенелопы. Об этом сообщает AFP.

Суд готовится открыть в отношении пары дело о фиктивном трудоустройстве.

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Фийон в числе прочего, обвиняется в растрате государственных средств, сокрытии растраты государственных средств, злоупотреблении корпоративной собственностью.

В марте 2017 года Фийону официально предъявили обвинения в нескольких преступлениях по делу о незаконном трудоустройстве его супруги.

Рейтинг Фийона в предвыборной гонке резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

Бывший премьер известен своей пропутинской позицией. В свое время он заявлял, что Крым - "исторически, культурно и лингвистически русская территория", а единственный выход из кризиса - в организации международной конференции по будущему Крыма под эгидой ООН.