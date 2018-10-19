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19.10.2018, 19:10

Чем занимается РФ в центральной Африке - расследование Reuters

Чем занимается РФ в центральной Африке - расследование Reuters - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

По сообщениям СМИ, Россия активно наращивает в Африке свое военное присутствие и заключает со странами контракты на добычу полезных ископаемых

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Когда, в прошлом году, Центрально-африканская республика просила у всего мира помощи в борьбе с боевиками, Франция предложила оружие, отобранное у Сомали. РФ решила вмешаться и предоставила ЦАР свое собственное вооружение. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Уже в начале этого года Россия направила в африканскую страну девять самолетов с оружием и десятки своих военных для обучения местных силовиков. Таким образом, Россия обеспечила себе возможность военного присутствия в ЦАР на десятки лет вперед, пишет агентство.

Кроме всего прочего, в ЦАР есть российское представительство в виде Валерия Захарова - советника по безопасности президента Фостена-Арканжа Туадера. А на прошлой неделе Минобороны РФ даже объявило о планах создать представительство в виде группы из пяти человек при министерстве обороны ЦАР.

И все это имеет место на фоне эмбарго на покупку оружия, наложенного ООН на республику еще в 2013 году. Конечно, в особых случаях эмбарго может отменяться, но обычно это делается консенсусно, с привлечением всех сторон к обсуждению. РФ же в очередной раз проигнорировала международные соглашения.

Вместе с военным присутствием, Россия пытается "вытянуть" из Африки как можно больше ресурсов. Так, российские компании уже успели подписать с Суданом контракты на добычу полезных ископаемых. Также РФ планирует добывать алмазы и платину в Зимбабве и реализовывать свои энергетические проекты в Чаде.

За последние десять лет товарооборот РФ со странами центральной Африки значительно вырос. Так, за 2010-2017 года общий годовой объем торговли России с африканскими странами составил целых $4,2 млрд, на фоне былых $1,6 млрд.

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Теги: военное присутствие, Россия, оружие, цар
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