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Коронавирус. Трамп прогнозирует самые тяжелые недели и много смертей в США

Коронавирус. Трамп прогнозирует самые тяжелые недели и много смертей в США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
05.04.2020, 13:35

Президент США Дональд Трамп предупредил о самых тяжелых неделях эпидемии и росту количества смертей

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса и спрогнозировал рост смертности. Об этом сообщает Reuters.

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"Это, пожалуй, будет самые тяжелые недели – ближайшая и следующая. К сожалению, будет очень много смертей, но гораздо меньше смертей, чем могло бы быть, если бы мы не приняли ограничительные меры. Но будет смерть", - сказал президент США.

Трамп пообещал выделить наиболее пострадавшим штатам больше медицинских средств и помощь военных.

"Мы приближаемся к ужасному времени, – сказал он. – Судя по всему, мы никогда не видели ничего подобного. Может быть, только во время войны, во время Первой или Второй мировой войны или что-то в этом роде".

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По состоянию на 13:00 5 апреля в США зарегистрировано 311 637 случаев заболевания COVID-19, умерли 8454 человека, выздоровели 14 828.

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Наталия Медведева
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