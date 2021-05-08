Четвертый американский штат может разрешить расстрелы

Члены Палаты представителей Южной Каролины приняли законопроект, разрешающий казнить приговоренных к смертной казни через расстрел в случае отсутствия инъекций. Об этом сообщает BBC.

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Теперь проект отправят в Сенат штата для окончательного голосования, затем он попадет на подпись к губернатору Генри Макмастеру, который обещал подписать его. В случае принятия закона Южная Каролина станет четвертым американским штатом (Миссисипи, Оклахома и Юта), где будет разрешен расстрел в качестве смертной казни.

В этом штате казни не проводились с 2011 года. Сейчас в Южной Каролине содержится 37 приговоренных к смертной казни. Законопроект еще может быть обжалован в суде.

Заключенные, приговоренные к смертной казни, могут выбрать смерть от смертельной инъекции или на электрическом стуле. Заключенных нельзя заставить умереть способом, который они не выбрали. Все, кроме трех казненных, выбрали первое – комбинацию трех медпрепаратов, которая усыпляет заключенных, вызывает паралич и затем останавливает сердце. Но эти инъекции трудно достать, поскольку производители не хотят, чтобы их продукция использовалась в таких целях. Расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу предложил сенатор-демократ штата Ричард Харпутлиан. По его мнению, это будет более гуманно, чем "чрезвычайно ужасный, ужасающий процесс" казни на электрическом стуле, когда люди умирают не сразу. 13 января 2021 года в США была казнена Лиза Монтгомери. Она стала первой женщиной, казненной на федеральном уровне за почти 70 лет.

16 января за участие в убийстве трех женщин был казнен Дастин Хиггс.

Владислав Сердюк

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