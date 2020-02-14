Члены банды MS-13 напали на здание суда, чтобы отбить главаря

Арест одного из членов MS-13 (Фото - EPA - Ulises Rodríguez)

В Гондарусе 20 членов банды MS-13 напали на здание суда, чтобы освободить главу преступной группировки Александра Мендосу. Об этом сообщает BBC.

Были убиты четыре офицера полиции, еще трое ранены. Также погиб один из нападавших. Власти предложили вознаграждение в сумме $80 000 за информацию, которая поможет в поимке Мендосы.

Вице-министр безопасности Гондураса Луис Суазо заявил: "Мы собираемся вернуть этого человека и арестовать тех, кто помог ему убежать". Мендосу арестовали в 2015 году и приговорили к 20 годам тюрьмы в 2018 году за незаконное отмывание денег. Сейчас он ожидал суда за несколько убийств.