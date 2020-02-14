Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Члены банды MS-13 напали на здание суда, чтобы отбить главаря

Члены банды MS-13 напали на здание суда, чтобы отбить главаря - Фото
Арест одного из членов MS-13 (Фото - EPA - Ulises Rodríguez)
14.02.2020, 16:30

Перестрелка с участием бандитов MS-13 произошла в Гондурасе

В Гондарусе 20 членов банды MS-13 напали на здание суда, чтобы освободить главу преступной группировки Александра Мендосу. Об этом сообщает BBC.

Были убиты четыре офицера полиции, еще трое ранены. Также погиб один из нападавших. Власти предложили вознаграждение в сумме $80 000 за информацию, которая поможет в поимке Мендосы.

Вице-министр безопасности Гондураса Луис Суазо заявил: "Мы собираемся вернуть этого человека и арестовать тех, кто помог ему убежать". Мендосу арестовали в 2015 году и приговорили к 20 годам тюрьмы в 2018 году за незаконное отмывание денег. Сейчас он ожидал суда за несколько убийств.

  • Группировка MS-13 была создана в 1980-х в Лос-Анджелесе бедными, в основном нелегальными иммигрантами, которые сбежали от гражданской войны в Сальвадоре. Эта группировка насчитывает около 50 000 членов и действует на территории нескольких стран, например, в США и Мексике. Они занимаются наркоторговлей, грабежами, разбоями, торговлей людьми и прочей криминальной деятельностью. 
  • В октябре 2019 года полиция Мексики попробовала арестовать одного из сыновей наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Члены картеля отбили его у полиции, а в ноябре расстреляли одного из правоохранителей причастных к аресту. 
Еще по теме
Напишите нам
гондурас ms-13 александр мендоса
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 