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ЧП в польских Татрах. На озере Морское око провалились под лед украинцы

04.01.2021, 09:53
ЧП в польских Татрах. На озере Морское око провалились под лед украинцы - Фото
Озеро Морское око в Польше (depositphotos.com)

2 января в Татранском национальном парке в Польше произошла трагедия – к счастью, закончившаяся хорошо. Украинские туристы провалились под лед на озере Морское око, передает местный телеканал TVN24.

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Лед проломился в десяти метрах от берега: туристы очутились в воде, но смогли самостоятельно выбраться на берег.

В Татранском парке отмечают, что несмотря на предостережения и призывы не выходить на лед, посетители все равно гуляют зимой по поверхности замерзшего озера. В частности, таким образом люди сокращают себе дорогу в сторону тропы на Черный став.

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Дарья Мостовая
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