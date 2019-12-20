Что известно о россиянине, который напал на офис ФСБ

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39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, который устроил стрельбу у офиса ФСБ в Москве, занимался спортивной стрельбой и общался, по словам его матери, с "какими-то арабами". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на своим источники.

Официально никакой информации о стрелке, который в центре Москвы убил офицера ФСБ и ранил еще пять человек, российские органы власти не сообщают.

В это время в нескольких километрах от офиса ФСБ, в Кремле, президент РФ Владимир Путин принимал участие в торжественном вечере в честь спецслужбы.

Жил с матерью, друзей не имел, общался с "какими-то арабами"

По данным СМИ, стрелка зовут Евгений Манюров, он из Подольска, что примерно в 40 км к югу от Москвы.

Жил с матерью. По ее словам, близких друзей у Манюрова не было, и в гости к нему никто не приходил. Женат он также не был, в отношениях ни с кем не состоял.

Женщина рассказала, что несколько месяцев назад Манюров уволился с работы, но продолжал каждое утро куда-то ходить. По ее словам, в последние годы он работал в охранных фирмах.

Также она рассказала, что слышала, как Манюров разговаривал по телефону с "какими-то арабами" на английском языке. Они, по словам женщины, начали звонить ее сыну с тех пор, как он потерял работу.

Отец Манюрова якобы рассказал СМИ, что его сын какое-то время работал охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов.

Занимался стрельбой, но стрелял плохо

СМИ выяснили, что Манюров около трех месяцев занимался в Московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ РФ, однако его тренер в комментарии СМИ сказал, что стрелял Манюров плохо.

С другими людьми общался нормально, "только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном", уточнил тренер. Ему предлагали снимать верхнюю одежду при стрельбе, но мужчина отвечал, что ему так удобно.

В то же время мать Манюрова говорит, что он занимался стрельбой "года три-четыре" и "очень любил это дело".

По информации СМИ, дома у него нашли семь единиц оружия, все зарегистрированное.

Версии мотива

Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что, по основной версии следователей, теракт на Лубянке связан с пресс-конференцией Путина и Днем работника органов безопасности, который отмечается сегодня, 20 декабря.

По данным издания, у следствия есть свидетельства очевидцев, что Манюров во время атаки якобы выкрикивал лозунги Исламского государства.