В Москве возле здания ФСБ стрельба. СМИ говорят о погибших: видео

В Москве у здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщают росСМИ.

По данным Новой Газеты, как минимум один человек - сотрудник ФСБ - погиб. По данным других СМИ, погиб сотрудник ДПС. Также сообщается о раненых.

Mash также опубликовало в Facebook видео с места событий.

Очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, рассказал Новой Газете, что стрельба началась около 18:00, после чего к зданию ФСБ прибежали люди в форме.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Источник российского РБК рассказал, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Корреспондентка Медиазоны сообщает, что силовики оцепили место происшествия.

В ФСБ заявили, что нападавший был один и он уже нейтрализован: "Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается".