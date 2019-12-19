В Москве возле здания ФСБ стрельба. СМИ говорят о погибших: видео

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В результате стрельбы, по данным росСМИ, есть раненые и погибший

В Москве у здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщают росСМИ.

По данным Новой Газеты, как минимум один человек - сотрудник ФСБ - погиб. По данным других СМИ, погиб сотрудник ДПС. Также сообщается о раненых. 

Mash также опубликовало в Facebook видео с места событий. 

Очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, рассказал Новой Газете, что стрельба началась около 18:00, после чего к зданию ФСБ прибежали люди в форме. 

Источник российского РБК рассказал, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ. 

Корреспондентка Медиазоны сообщает, что силовики оцепили место происшествия. 

В ФСБ заявили, что нападавший был один и он уже нейтрализован: "Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается". 

  • 5 июля неизвестный устроил стрельбу в центре Киева. 
  • До этого в Вышгороде мужчина открыл стрельбу, испугавшись съемок шоу СТБ с "непонятными ритуалами". 
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Теги: Москва, фсб, стрельба
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