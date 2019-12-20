Увлекался стрельбой. Назван возможный стрелок по ФСБ - росСМИ

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Российские силовики выяснили, кто открыл стрельбу около здания ФСБ в центре Москвы, убив одного и ранив еще четверых человек. По данным пропагандистского канала РЕН ТВ, это уроженец Подольска в Московской области - некто Евгений Манюров.

Ему было 39 лет. Мотив нападения по-прежнему неизвестен.

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Коммерсант пишет, что у нападавшего в рюкзаке нашли гранаты и взрывное устройство, которое обезвредил робот-сапер. По данным источников пропагандистского ресурса КП, при обыска в квартире Манюрова нашли семь стволов - газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное оружие, много патронов и два заряженных автоматных магазина. На все было разрешение. Но мужчина при атаке на ФСБ использовал АК.

В октябре-2019 Манюров участвовал в соревнованиях по стрельбе памяти одного из убитых в Беслане сотрудников ФСБ. КП также пишет, что он работал в ЧОПах.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл пальбу у дома №12 по улице Большая Лубянка в Москве: рядом со зданием ФСБ.

Убит сотрудник ведомства, крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, атаковавший здание ФСБ действовал один. Его убили.

Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.

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