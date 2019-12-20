Увлекался стрельбой. Назван возможный стрелок по ФСБ - росСМИ

Российские силовики выяснили, кто открыл стрельбу около здания ФСБ в центре Москвы, убив одного и ранив еще четверых человек. По данным пропагандистского канала РЕН ТВ, это уроженец Подольска в Московской области - некто Евгений Манюров.
Ему было 39 лет. Мотив нападения по-прежнему неизвестен.
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Коммерсант пишет, что у нападавшего в рюкзаке нашли гранаты и взрывное устройство, которое обезвредил робот-сапер. По данным источников пропагандистского ресурса КП, при обыска в квартире Манюрова нашли семь стволов - газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное оружие, много патронов и два заряженных автоматных магазина. На все было разрешение. Но мужчина при атаке на ФСБ использовал АК.
В октябре-2019 Манюров участвовал в соревнованиях по стрельбе памяти одного из убитых в Беслане сотрудников ФСБ. КП также пишет, что он работал в ЧОПах.
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