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Увлекался стрельбой. Назван возможный стрелок по ФСБ - росСМИ

Увлекался стрельбой. Назван возможный стрелок по ФСБ - росСМИ - Фото
Фото: ЕРА
20.12.2019, 10:50

Никакого официального подтверждения этой информации пока нет - только источники "в правоохранительных структурах" и инсайды СМИ РФ

Российские силовики выяснили, кто открыл стрельбу около здания ФСБ в центре Москвы, убив одного и ранив еще четверых человек. По данным пропагандистского канала РЕН ТВ, это уроженец Подольска в Московской области - некто Евгений Манюров.

Ему было 39 лет. Мотив нападения по-прежнему неизвестен.

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Коммерсант пишет, что у нападавшего в рюкзаке нашли гранаты и взрывное устройство, которое обезвредил робот-сапер. По данным источников пропагандистского ресурса КП, при обыска в квартире Манюрова нашли семь стволов - газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное оружие, много патронов и два заряженных автоматных магазина. На все было разрешение. Но мужчина при атаке на ФСБ использовал АК.

В октябре-2019 Манюров участвовал в соревнованиях по стрельбе памяти одного из убитых в Беслане сотрудников ФСБ. КП также пишет, что он работал в ЧОПах.

  • Вечером 19 декабря неизвестный открыл пальбу у дома №12 по улице Большая Лубянка в Москве: рядом со зданием ФСБ.
  • Убит сотрудник ведомства, крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.
  • Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, атаковавший здание ФСБ действовал один. Его убили.
  • Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.

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