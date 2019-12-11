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ФСБ примерещились российские "правосеки" в Заполярье

ФСБ примерещились российские "правосеки" в Заполярье - Фото
Фото: ЕРА
11.12.2019, 12:59

Российские силовики утверждают, что задержали некоего мужчину, который якобы собирался устроить взрыв у административного здания

В Федеральной службе безопасности России заявили, что "задержали сторонника Правого сектора" в Мурманске. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

По данным источника, россиянин 1983 года рождения "собирался устроить взрыв у админздания при помощи самодельного взрывного устройства", а взяли его 10 декабря "в момент, когда мужчина забирал из тайника СВУ большой мощности".

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ФСБ возбудило уголовное дело о "подготовке к теракту".

Подобные сообщения о "задержании сторонников Правого сектора" российские власти делают с начала войны против Украины. Никаких независимых подтверждений того, о чем пишет в этих случаях ФСБ, нет. 

  • 8 ноября ФСБ пыталась завербовать жителя Черниговской области, но он сдался украинской спецслужбе.
  • 10 декабря в Якутии ФСБ задержала шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина".

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фсб правый сектор мурманск
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