ФСБ примерещились российские "правосеки" в Заполярье

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В Федеральной службе безопасности России заявили, что "задержали сторонника Правого сектора" в Мурманске. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

По данным источника, россиянин 1983 года рождения "собирался устроить взрыв у админздания при помощи самодельного взрывного устройства", а взяли его 10 декабря "в момент, когда мужчина забирал из тайника СВУ большой мощности".

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ФСБ возбудило уголовное дело о "подготовке к теракту".

Подобные сообщения о "задержании сторонников Правого сектора" российские власти делают с начала войны против Украины. Никаких независимых подтверждений того, о чем пишет в этих случаях ФСБ, нет.