Шпион для Чернигова. ФСБ РФ пыталась завербовать украинца: видео

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Украинца путем шантажа и угроз вынудили сотрудничать

ФСБ России пыталась завербовать жителя Черниговской области, но он сдался украинской спецслужбе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе рассказали, что гражданин Украины попал "в обработку" ФСБ во время поездки к родственникам в РФ. "Угрозами и шантажом" его вынудили сотрудничать и подписать письменное обязательство. Ему дали псевдоним и поручили собирать информацию о военных объектах и режиме охраны на территории Черниговской области. После возвращения в Украину мужчина обратился в СБУ и дал показания. Исходя из обстоятельств, его не стали привлекать к ответственности за госизмену.

СБУ в очередной раз призвала украинских граждан избегать поездок на территории, находящиеся под контролем ФСБ РФ.

  • Жительница Хмельницкой области сообщила СБУ о попытке спецслужб РФ завербовать ее для осуществления разведки против госбезопасности Украины.
  • Украинцам не рекомендуют ездить на территорию страны-агрессора России из-за возможных провокаций и вербовки со стороны ФСБ.

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Теги: сбу, вербовка РФ, агенты фсб
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