Изгоняющий Путина: якутского шамана снова задержали

Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)

В Якутии задержали шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина". Об этом передает МБХ медиа.

Габішева задержали на федеральной трассе, несколько машин перекрыли дорогу. Ранее сотрудники ФСБ в Якутии задержали члена отряда Евгения Ростокина.

Накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева и пытались вручить ей повестку на имя шамана о явке в следственную часть УФСБ. Сестра отказалась брать повестку и попросила передать повестку шаману лично.

Габышев первый раз отправился в Москву в начале марта 2019-го. В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы".

В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали.

19 сентября Габышева задержали : в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый . Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму".

В начале декабря шаман возобновил свой "поход на Москву".

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