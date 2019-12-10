Изгоняющий Путина: якутского шамана снова задержали

В Якутии задержали шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина". Об этом передает МБХ медиа.
Габішева задержали на федеральной трассе, несколько машин перекрыли дорогу. Ранее сотрудники ФСБ в Якутии задержали члена отряда Евгения Ростокина.
Накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева и пытались вручить ей повестку на имя шамана о явке в следственную часть УФСБ. Сестра отказалась брать повестку и попросила передать повестку шаману лично.
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