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Изгоняющий Путина: якутского шамана снова задержали

Изгоняющий Путина: якутского шамана снова задержали - Фото
Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)
10.12.2019, 15:13

Шамана задержали на трассе, перекрыв дорогу автомобилями

В Якутии задержали шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина". Об этом передает МБХ медиа

Габішева задержали на федеральной трассе, несколько машин перекрыли дорогу. Ранее сотрудники ФСБ в Якутии задержали члена отряда Евгения Ростокина.

Накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева и пытались вручить ей повестку на имя шамана о явке в следственную часть УФСБ. Сестра отказалась брать повестку и попросила передать повестку шаману лично.

  • Габышев первый раз отправился в Москву в начале марта 2019-го. В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы".
  • В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали.
  • 19 сентября Габышева задержали: в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый. Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму".
  • В начале декабря шаман возобновил свой "поход на Москву".

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