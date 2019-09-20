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"Изгоняющего Путина" якутского шамана поместили в психдиспансер

"Изгоняющего Путина" якутского шамана поместили в психдиспансер - Фото
Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)
20.09.2019, 12:53

19 сентября Александра Габышева похитили неизвестные

20 сентября якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который прославился тем, что шел пешком в Москву, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина, поместили в психоневрологический диспансер в Якутске, откуда он начинал свой путь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона РФ.

"Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. Данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия", - сообщает пресс-служба.

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - заявляют в Минздраве Якутии.

  • В конце лета Габышеву противостояли "шаманы" из провластного общества, но у них не получилось остановить его поход на Москву.
  • 9 сентября в Улан-Удэ, который Габышев обошел стороной под давлением властей, прошел стихийный митинг: люди даже требовали отставки мэра, но в итоге их разогнали росгвардейцы.
  • 19 сентября Александра Габышева похитили неизвестные: видео
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шаман александр габышев якут изгнание Путина
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