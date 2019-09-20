"Изгоняющего Путина" якутского шамана поместили в психдиспансер

Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)

20 сентября якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который прославился тем, что шел пешком в Москву, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина, поместили в психоневрологический диспансер в Якутске, откуда он начинал свой путь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона РФ.

"Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. Данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия", - сообщает пресс-служба.

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - заявляют в Минздраве Якутии.