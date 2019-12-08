Шаман из Якутии снова пошел в Москву, чтобы изгнать Путина

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
По словам сподвижников шамана, Габышев отправился в Москву вечера, 7 декабря. Его сопровождают двое спутников и четыре лайки.
Связаться с самим шаманом корреспонденту Сибирь.Реалии не удалось. Сайт отмечает, что сейчас в Якутии 44 градуса мороза.
- Габышев первый раз отправился в Москву в начале марта 2019-го. В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы".
- В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали.
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19 сентября Габышева задержали: в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый. Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму".