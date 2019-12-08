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Шаман из Якутии снова пошел в Москву, чтобы изгнать Путина

Шаман из Якутии снова пошел в Москву, чтобы изгнать Путина - Фото
Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)
08.12.2019, 20:04

Александра Габышева сопровождают двое спутников и четыре лайки

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По словам сподвижников шамана, Габышев отправился в Москву вечера, 7 декабря. Его сопровождают двое спутников и четыре лайки.

Связаться с самим шаманом корреспонденту Сибирь.Реалии не удалось. Сайт отмечает, что сейчас в Якутии 44 градуса мороза.

  • Габышев первый раз отправился в Москву в начале марта 2019-го. В конце лета ему тщетно пытались противостоять провластные "шаманы".
  • В сентябре в Улан-Удэ прошел стихийный митинг в поддержку "шамана": люди требовали отставки мэра; их разогнали.
  • 19 сентября Габышева задержали: в ФСБ заявили, что он якобы невменяемый. Правозащитники считают экспертизу сомнительной. До того против якута возбудили уголовное дело за "призывы к экстремизму".

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шаман александр габышев
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