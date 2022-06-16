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Coca-Cola распродает уже произведенную продукцию и уходит из России

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16.06.2022, 20:57
Coca-Cola распродает уже произведенную продукцию и уходит из России - Фото
Coca-Cola (Фото: Depositphotos)

Coca-Cola HBC и ее существующие клиенты в России "находятся в процессе истощения складских запасов". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola Co (KO.N).

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Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", говорится в заявлении.

  • 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в РФ.
  • 17 мая завод Coca-Cola в поселке Большая Дымерка в Киевской области возобновил производство напитков и к концу мая планирует выйти на 100% мощности.
Вадим Ребрина
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Россия Coca-Cola
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