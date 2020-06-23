COVID-19. Хадж в Мекку совершат только те, кто уже находится в Саудовской Аравии

Мекка (фото - hajjreporters.com)

Из-за коронавируса Саудовская Аравия в этом году ограничит число людей, которые смогут принять участие в хадже, ежегодном паломничестве мусульман в Мекку. Об этом заявило Министерство хаджа и умры королевства, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

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Принять участие в хадже смогут только те паломники, кто уже находится на территории Саудовской Аравии.

В правительстве страны сообщают, что риск заражения коронавирусом будет только увеличиваться. На данный момент в Саудовской Аравии зафиксировано более 160 000 заболевших COVID-19, 1307 человек умерли.

В прошлом году хадж совершили более 2 млн мусульман, из них более 1,8 млн прибыли в Саудовскую Аравию из-за границы.

В 2020 году хадж состоится с 28 июля до 2 августа.

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