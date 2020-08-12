COVID-19. В Германии - наибольшее суточное количество случаев за три месяца

По мнению ученых, причины роста количества заболевших COVID-19 - халатное отношение людей к соблюдению правил гигиены и несоблюдение дистанции

По данным Института имени Роберта Коха (ИРК, - ред.), в Германии зафиксировали за минувшие сутки 1226 новых случаев заражения COVID-19. Это - самый высокий показатель с 9 мая, когда заболели 1251 человек. Об этом сообщает DW.

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Ученые Института обращают внимание на то, что существенно уменьшилось доля округов, в которых не выявили новое инфицирование. "Эта тенденция вызывает беспокойство. Дальнейшее обострение ситуации необходимо обязательно избежать", - отметили в ИРК.

Достаточно высокий прирост инфицированных - в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Гамбург.

Руководитель Института Лотар Вилер считает, что причины роста заболевших COVID-19 - халатное отношение людей к соблюдению правил гигиены и дистанцирование.

"С открытием границ существенно возросла доля случаев заражения, завезенных из других государств. За неделю, с 3 по 9 августа, она составила 31%", - отмечается в сообщении.

За последние четыре недели, где могли заразится немцы, назывались страны Западных Балкан, а также Турция, Болгария, Румыния, Польша и Испания.

С начала эпидемии, по данным ИРК, в Германии - 218 519 инфицированных, 9207 - летальных случаев, 198 800 выздоровевших.

Германии началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19 , пока она не такая интенсивная как та, что была весной. 4 августа сообщалось , что в

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Арина Толина

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